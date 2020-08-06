لبنان | إضاءة أبراج جدّة والكويت بالعلم اللبناني… “بيروت في قلوبنا”

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تُواصل الدول العربية تضامنها مع لبنان بعد الفاجعة التي ألمّت بلبنان جرّاء الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وبعد إضاءة برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلم اللبناني عند وقوع الانفجار، تبعت هذه الخطوة وقفات رمزية أخرى من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

فقد أُضيء أحد أبراج جدّة في السعودية بالعلم اللبناني، حيث نشر الصحافي والكاتب فيصل عباس صورة للبرج المضاء عبر حسابه في “تويتر” معلّقاً: “من جدّة… كل الحب للبنان”.

كما أضيئت أبراج الكويت في منطقة رأس عجوزة في مدينة الكويت بالعلم اللبناني، حداداً وتضامناً مع لبنان، بعد استشهاد أكثر من 135 شخصاً وإصابة نحو 5 آلاف في انفجار المرفأ.