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تُواصل الدول العربية تضامنها مع لبنان بعد الفاجعة التي ألمّت بلبنان جرّاء الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.
وبعد إضاءة برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعلم اللبناني عند وقوع الانفجار، تبعت هذه الخطوة وقفات رمزية أخرى من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
فقد أُضيء أحد أبراج جدّة في السعودية بالعلم اللبناني، حيث نشر الصحافي والكاتب فيصل عباس صورة للبرج المضاء عبر حسابه في “تويتر” معلّقاً: “من جدّة… كل الحب للبنان”.
كما أضيئت أبراج الكويت في منطقة رأس عجوزة في مدينة الكويت بالعلم اللبناني، حداداً وتضامناً مع لبنان، بعد استشهاد أكثر من 135 شخصاً وإصابة نحو 5 آلاف في انفجار المرفأ.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إضاءة أبراج جدّة والكويت بالعلم اللبناني… “بيروت في قلوبنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.