لبنان | مساعدة تشيكية للبنان تقدر بنحو 400000 دولار أمريكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقرر وزير الخارجية التشيكي توماس بيتشيك أن يفرج عن مساعدة مالية للبنان تقدر بنحو 400000 دولار أمريكي. وسيصل إلى بيروت مساء ما مجموعه 36 خبيرا في البحث والإنقاذ من فريق البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، بما في ذلك 5 كلاب مدربة ، وسيتم نشرهم على الفور في أكثر المناطق تضررا في بيروت وللمساعدة في عمليات الإنقاذ على الأرض. ويضم الفريق فنيين واطباء وخبراء تكنولوجيا المعلومات ومهندسين مدنيين / الإحصائيات. كما سيتم تقديم المساعدة المادية للمساعدة في جهود الإنعاش. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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