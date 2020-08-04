لبنان | وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات ايجابية وجاء استكمال نتائج فحوصات 2 آب على الشكل التالي: Advertisements o رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

o رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

o رحلة برلين : شركة WOL رقم 4407 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

o رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية) وجاء استكمال نتائج فحوصات 1 آب على الشكل التالي:

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

o رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

o رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

o رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة ايجابية)

o رحلة دبي: شركةFZ رقم 159 (جميعها سابية) وجاء إقفال يومية 30 تموز على الشكل التالي:

o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

o رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.