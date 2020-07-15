لبنان | بلدية اركي: اصابتان بكورونا في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية اركي في قضاء صيدا في بيان عن: “وجود اصابتين بفيروس “كورونا” في البلدة”، وطلبت من الاهالي “أخذ الحيطة والامتناع عن التجمعات”، داعية المخالطين الى “الاتصال بالبلدية لاجراء الفحوصات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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