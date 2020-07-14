لبنان | الافراج عن مخطوف في نحلة ونقله الى المستشفى نتيجة تعرضه للضرب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تم الإفراج عن المخطوف أ. م. ح. صاحب محطة عاصي في شعث، وقد تركه خاطفوه عند أطراف بلدة نحلة، بعد 12 ساعة من عملية اختطافه. وقد نقل إلى مستشفى دار الحكمة في محلة التل الأبيض نتيجة تعرضه للضرب، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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