لبنان | تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في حي السلم – العمروسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وأشار أبو فخر إلى أن مصدر العدوى ليس من أحد الوافدين. هذا وتجرى فحوص كالعادة للمخالطين، فيما تتخذ مباشرة إجراءات لعزل منزل تظهر فيه اصابات في العائلة او مبنى أو غيره.

وأكد أبو فخر أنه نظراً لميل البعض الى التفلت وعدم الالتزام وتعريض الآخرين للخطر بدأت تتخذ إجراءات صارمة تقضي بتسطير محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لشروط الحجر الصحي في المنطقة، حرصاً على السلامة العامة.

علما أن المشكلة حتى اليوم لم تكن أبداً من الوافدين الذين حرصوا على الالتزام بل من المقيمين.

في سياق متصل، أعلنت بلدية النبطية، أنه “بعد التثبت من حالة ايجابية في مدينة النبطية بفيروس كورونا لشخص مقيم، ويعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الاصول من قبل خلية الأزمة التابعة لبلدية النبطية وخلية الأزمة في المنطقة الثانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.

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وعُزلت الحالة في مستشفى الحكمة واتُخذت كافة الاجراءات وفقا للأصول، كما وتم حصر سلسلة انتقال العدوى.

وبناء على ما تقدم سيتم غدا إجراء فحوص للمخالطين في مركز الوساطة الاجتماعية التابع للبلدية.

ودعت البلدية الاهالي الى “التزام قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والعناية بالنظافة الشخصية وأخذ الحيطة والحذر”.

وشددت على “ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار وتداولها والرجوع الى خلية الازمة في بلدية النبطية لأخذ المعلومة الدقيقة والالتزام بها حصرا”.

في السياق، كشفت معلومات أنه أصيب 130 عاملاً بـ”كورونا” في إحدى شركات التظيف اللبنانية.