لبنان | مستشفى الحريري: 4 حالات حرجة وإخراج حالتين إلى الحجر المنزلي

22 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة، هي 12 حالة.

وأشار إلى عدم تسجيل حالات شفاء جديدة داخله خلال ال24 ساعة المنصرمة، وبالتالي استقر عدد المتعافين منذ البداية حتى تاريخه، على 249 حالة شفاء.

أضاف إن “عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2، وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4”.

كما أشار إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة.

ودعا من يرغب بمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، إلى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

وختم مذكرا بأن “مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76″.