لبنان | بلدية بجة: البلدة خالية من أي إصابة

نفى رئيس بلدية بجة في قضاء جبيل رستم صعيبي، في بيان:

“ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود اصابة بفيروس كورونا بين أبناء البلدة”، مؤكدا أن “الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا”، وداعيا وسائل الاعلام إلى “التأكد من اي خبر قبل نشره، منعا لإثارة الخوف والهلع بين المواطنين”.

وأكد أن البلدة “خالية من أي اصابة بالكورونا، وخلية الأزمة في البلدية في خدمة الإعلام الحر والصادق للتأكد من أي خبر قبل نشره”.