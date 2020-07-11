لبنان | بلدية بجة: البلدة خالية من أي إصابة

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نفى رئيس بلدية بجة في قضاء جبيل رستم صعيبي، في بيان:
“ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن وجود اصابة بفيروس كورونا بين أبناء البلدة”، مؤكدا أن “الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا”، وداعيا وسائل الاعلام إلى “التأكد من اي خبر قبل نشره، منعا لإثارة الخوف والهلع بين المواطنين”.
وأكد أن البلدة “خالية من أي اصابة بالكورونا، وخلية الأزمة في البلدية في خدمة الإعلام الحر والصادق للتأكد من أي خبر قبل نشره”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.