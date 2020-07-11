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أعلنت حركة “فتح” في منطقة صور، في بيان أنه:
“نظرا لوجود 3 حالات كورونا مثبتة مخبريا، في مخيم الرشيدية، واحتمال وجود حالات أخرى، نتيجة عملية المخالطة، نهيب بأبناء شعبنا، أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن التجمعات، وإغلاق المقاهي ومحال الإنترنت، حماية لأبناء شعبنا وتجنبا لانتشار أوسع للمرض”.
وختمت منبهة إلى “أن المخيم مكتظ، ومساحته صغيرة، ولا يتحمل الأمراض والأوبئة، وهذا المرض إن كان خفيفا على بعض الشباب، فهو مميت لكبار السن ولذوي الأمراض المستعصية، لذلك نهيب بكم، أعلى درجات الوعي المجتمعي والتباعد في هذه المرحلة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “فتح” دعت أهالي الرشيدية إلى أعلى درجات الحيطة والحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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