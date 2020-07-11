كتبت أسماء لمنور في السبت 11 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الصحة حمد حسن أنّه طلب من المستشفيات الحكومية تحضير الاقسام التي تم تجهيزها للمصابين بكورونا ابتداء من الاثنين المقبل. وقال في حديث تلفزيوني “سيتم حجر المصابين الذين لا تظهر عليهم العوارض في مراكز خاصة اما من لديهم العوارض فسيذهبوا الى المستشفيات”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حسن: طلبنا من المستشفيات الحكومية تحضير الاقسام التي جُهزت لمصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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