لبنان | الاونروا: 3 حالات ايجابية في مخيم الرشيدية من بينها موظف في الوكالة

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وأجرت “الأونروا” اليوم، “وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة 59 فحصا شملت بشكل خاص الأقارب المقربين والأشخاص الذين كانوا على اتصال مع الأشخاص الثلاثة الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية.
كما شملت الفحوصات بعض موظفي الأونروا، على ان تعلن النتائج يوم الاثنين 13 تموز.
في غضون ذلك، طلبت “الأونروا” في بيان من جميع موظفيها الذين كانوا على اتصال بالأشخاص الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم ايجابية التزام الحجر المنزلي”.
وطمأنت سكان المخيم الى انها “تقوم بكل ما يلزم بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وجميع الأطراف المعنية”، وذكرت “الجميع بضرورة الالتزام التام بجميع التدابير الوقائية بما في ذلك التباعد الجسدي، ووضع الكمامات وتعقيم اليدين”.
واعلنت انها “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للعزل الطبي في حال اقتضت الضرورة”، وجددت “التزامها بتغطية جميع النفقات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا في إطار سياستها المعتمدة، وستواصل متابعة جميع التطورات وإصدار تحديثات منتظمة”.
في السياق، أشار وزير الصحة العامة حمد حسن إلى أن “البعض ممكن لم يلتزموا بالحجر حتى صدور نتائج فحوصات الـ PCR بالتالي سببوا عدوى خلال 48 ساعة، وهذا الأمر خطير”.
وقال في مداخلة تلفزيونية إننا “لا نريد ان نظلم الاغتراب اللبناني فنسبة عالية جدا منهم تلتزم”، موضحاً أن هناك “2082 إصابات إجمالية، منهم 30% من الاغتراب، وهؤلاء سببوا بـ 30% من العدوى و40% من الإصابات هي عدوى محلية”.
ولفت حسن إلى أن “وزارة الصحة دقيقة وشفافة نحن اليوم 71 إصابة بفيروس كورونا، ولا مصلحة لنا أن نخفي أي رقم لنحول دون التخالط مع المصابين”.
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