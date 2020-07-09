لبنان | بلدية بشمزين طلبت من الوافدين التواصل مع لجنة طوارىء كورونا

طلبت بلدية بشمزين – الكورة في بيان، من “أبناء البلدة الوافدين من الخارج التواصل مع لجنة طوارىء الكورونا – بلدية بشمزين، عبر خدمة الواتسآب على الرقم 009613570857 قبل موعد القدوم بيومين على الأقل، لتقديم النصائح اللازمة بما فيه سلامتهم الشخصية وسلامة أهلهم وبلدتهم الحبيبة”.

وأكدت أن “اللجنة تعمل جاهدة بكل ما لديها من إمكانات وضعت أمامها من قبل البلدية والأطباء الاستشاريين وجامعة البلمند مشكورين جميعهم، على تجنيب البلدة هذا الوباء القاتل والحفاظ على سلامة الأهالي المسنين”، وقالت: “إن هذه الجهود لا تثمر اذا لم تلق تعاونا من جميع أهل البلدة، وذلك باتباع أعلى معايير الوقاية، وهي: وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والوعي الكامل للمخاطر التي تحدق بنا اذا تهاونا ولم نأخذ الأمور بجديتها”.