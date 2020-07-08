لبنان | تاج الدين اليوم في بيروت

من المتوقع أن يصل الى بيروت اليوم قاسم تاج الدين، بحسب “النهار” وذلك بعدما تقرر إطلاقه من سجنه في الولايات المتحدة على نحو مفاجىء ورُبط باطلاق عامر فاخوري من لبنان قبل شهرين. وقد وافق القاضي على طلب من محاميه بإطلاقه بذريعة ان وضعه الصحي لا يسمح بإبقائه في السجن في ظل تفشي وباء الكورونا. كما رفض القاضي المكلّف القضية طلب وزارة العدل الاميركية ابقاء قاسم تاج الدين في السجن إلى حين إنهاء فترة عقوبته، أي خمس سنوات تنتهي في سنة 2023.

وكانت الحكومة الأميركية وضعت تاج الدين في 2009 على لائحة الإرهابيين الدوليين ومنعت أي تعامل معه، واعلنت وزارة الخزانة أن قاسم تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وإفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات “حزب الله”، وإن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران. واعتقل تاج الدين في المغرب في 2017 بموجب مذكرة توقيف دولية وسُلّم الى الولايات المتحدة حيث أقر خلال محاكمته بتبييض الأموال ووافق على دفع مبلغ 50 مليون دولار لخرقه “قوانين الأموال”.

ويُشار الى أنه حصلت في الأشهر الأخيرة عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وايران، فيما كان المشهد اللبناني متمحوراً على إطلاق فاخوري والذي أعقبه إطلاق تاج الدين.