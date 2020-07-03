لبنان | ريفي: أقل من رحيل الحكومة لن يكون مقبولاً

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غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”:

“كل سيناريوهات الحلول المتداولة تفتقر الى الواقعية، فاللبنانيون باتوا في حالة إزدراء للمنظومة الحاكمة، وأقل من رحيلها لن يكون مقبولا. كفاكم توهما أنكم قدر لا بد منه، كفاكم إختراع إلهاءات إستعراضية للناس، فالتغيير الكبير آت”.

اضاف: “فريق في كوكب خارج الأرض وآخر يعيش في الماضي. وحدهم الثوار الحقيقيون يعيشون الواقع مع تطلعٍ نحو ما يليق بلبنان الوطن.‏ساكن المريخ سيهوي وساكن الماضي لن ولا يدرك الحاضر”.