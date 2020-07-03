- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
غرد الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عبر حسابه على “تويتر”:
“كل سيناريوهات الحلول المتداولة تفتقر الى الواقعية، فاللبنانيون باتوا في حالة إزدراء للمنظومة الحاكمة، وأقل من رحيلها لن يكون مقبولا. كفاكم توهما أنكم قدر لا بد منه، كفاكم إختراع إلهاءات إستعراضية للناس، فالتغيير الكبير آت”.
اضاف: “فريق في كوكب خارج الأرض وآخر يعيش في الماضي. وحدهم الثوار الحقيقيون يعيشون الواقع مع تطلعٍ نحو ما يليق بلبنان الوطن.ساكن المريخ سيهوي وساكن الماضي لن ولا يدرك الحاضر”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ريفي: أقل من رحيل الحكومة لن يكون مقبولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.