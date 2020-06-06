لبنان | سلسلة توجيهات لنقابة الصرافين

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أصدرت نقابة الصرافين، تعميما حمل الرقم 3 تضمن سلسلة إجراءات وتوجيهات لجهة تنظيم عمل الصرافين، جاء فيه: “عطفا على التعميم الرقم 2 الصادر بتاريخ 2/6/2020 بموضوع تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، يطلب من شركات ومؤسسات الصرافة الإلتزام بما يلي:
أولا: بهدف ترشيد بيع الدولار مقابل الليرة بما يمنع المضاربة، يطلب ما يلي من الشركات:
– مستندات الشركة القانونية وصورة هوية المفوض بالتوقيع.
– مستند الفاتورة الأولية PRO FORMA من الشركة الموردة.
– مستند تحويل مالي من المصرف إلى الشركة الموردة.
من الأفراد :
– صورة بطاقة الهوية الشخصية، مع رقم هاتفه الشخصي.
– ذكر الغرض من الشراء على فاتورة الصرف وإرفاق المستند الثبوتي إن وجد.
– توقيع الزبون على إشعار البيع.
– إعلان التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة بشكل ظاهر إلى العيان.
– إضافة العبارة التالية على إشعار شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية: (التزاما بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 30/5/2020).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.