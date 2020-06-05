لبنان | “كاريتاس”: نقل العاملات الاثيوبيات الـ35 الى بيوت الايواء لحين ايجاد الحلول المناسبة

واشارت الى انه تم “نقلهن إلى أحد فنادق العاصمة لتأمين المنامة لهن وإجراء فحوصات ال PCR وتولت كاريتاس نقلهن اليوم من الفندق إلى بيوت الإيواء التابعة للرابطة لتأمين مكان آمن ونظيف مع كل حاجياتهن، حيث سيتابع فريق العمل المتخصص وضعهن ويوفر لهن المساعدات الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والقانونية اللازمة إلى حين وجود الحلول المناسبة مع الجهات المعنية”.

وقال رئيس كاريتاس الأب ميشال عبود: “إن كاريتاس تأخذ على عاتقها مساعدة كل إنسان متروك، لبنانيا كان أو أجنبيا، ومن هنا بادرنا بإيواء العاملات الأجنبيات مستنكرا ما حصل معهن”.