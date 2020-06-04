لبنان | عناصر الدفاع المدني اقفلوا الطريق في الصيفي والمدينة الرياضية وطلبوا مقابلة وزير الداخلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 05:29 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتوجه فريق باتجاه صخرة الروشة لتنفيذ تحرك يؤكد احقية مطالبهم. ووجه المعتصمون من امام وزارة الداخلية رسالة الى الوزير محمد فهمي متمنين عليه تفهم اوجاعهم. وأعلنوا انهم سيواصلون اعتصامهم الى حين مقابلة الوزير فهمي، الذي عرض عليهم المجيء الى منزله، إلا انهم رفضوا ذلك، لانهم يودون مقابلته امام مبنى الوزارة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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