لبنان | قرار لمحافظ جبل لبنان بعزل ثلاثة احياء في بلدة برجا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 يونيو 2020 03:26 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قرارا بتوجيه من وزير الداخلية و البلديات العميد محمد فهمي بعزل ثلاثة احياء من بلدة برجا – الشوف ، بنتيجة ظهور عدد من الإصابات بوباء كورونا في البلدة ، وطلب التشدد في مراقبة مداخل البلدة، لتمكين الأجهزة الصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره. وأجرى المحافظ المكاوي اتصالات مع قائمقام الشوف مارلين قهوجي ورئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا لتنفيذ إجراءات العزل بصورة فورية، كما أبلِغ هذا القرار من أعضاء مجلس الامن الفرعي في جبل لبنان.

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