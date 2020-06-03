لبنان | نعمة حدد سعر ربطة الخبز 900 غرام بـ 1500 ليرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قرارا جديدا حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبز وذلك استنادا للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز ، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف بالإضافة الى مستندات قدمها اصحاب الأفران تبرز مصاريف الصيانة وغيرها على سعر صرف الدولار. ووفقا لما يلي تضمن القرار التالي: ربطة حجم كبير: زنة900 غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة لبنانية كحد اقصى.

ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى. كما يحصر بحسب القرار انتاج الخبز اللبناني الأبيض بالحجمين المذكورين في القرار فقط.

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