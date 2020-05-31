كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتوزعت الإصابات الجديدة على المناطق وفقًا للآتي: عين المريسة (بيروت) 1 طريق الجديدة (بيروت) 1 رأس النبع (بيروت ) 1 بئر حسن (بعبدا) 1 الشياح (بعبدا) 1 الحدث (بعبدا) 2 الجمهور (بعبدا) 2 الفنار (المتن) 1 حي السلم (عاليه) 3 Advertisements الصويري (البقاع الغربي) 2 كوثرية السياد (صيدا) 1 صور (صور) 3 دير قانون (صور) 1 بتوليه (صور) 1 النبطية (النبطية) 5 حومين التحتا (النبطية) 1 عيناتا (بنت جبيل) 1 عيتا الشعب (بنت جبيل) 1

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | آخر مستجدات كورونا في لبنان.. كيف توزعت الإصابات الجديدة على البلدات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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