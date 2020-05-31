لبنان | بلدية النبطية الفوقا: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا من الوافدين من الغابون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتابعت بلدية النبطية الفوقا مع وزارة الصحة والجهات المعنية وتواصلت مع الوافدين وأسرهم. وسيتم تنفيذ إجراءات الحجر والعزل الصحي الصارم لجميع الوافدين والمتابعة الصحية اللازمة للمصابين مع إعادة الفحص بشكل دوري والتأكد من شفائهم الكامل قبل خروجهم من الحجر الصحي. واشارت الى أنّ جميع الوافدين لا يزالوا في الفندق المخصص لاستقبال الوافدين الجدد في بيروت حتى هذه اللحظة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.