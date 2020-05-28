لبنان | قطع طريق بريتال احتجاجاً على عدم إقرار قانون العفو العام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أقدم محتجون على عدم إقرار قانون العفو العام، على قطع طريق بعلبك – رياق الدولية عند مفرق بلدة بريتال بالإطارات المشتعلة.

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