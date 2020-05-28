لبنان | وزارة المالية: الوفد المفاوض عقد اجتماعه الثامن مع صندوق النقد بحضور سلامة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 06:24 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أنّ “الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال د. غازي وزني عقد اجتماعه الثامن مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. تمحور الاجتماع حول تفاصيل خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال، على أن تستكمل المناقشات في مطلع الأسبوع القادم”.

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