لبنان | ما حقيقة إصابة وزير الزراعة والثقافة بكورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفى المكتب الإعلامي لوزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى مخالطة الوزير لأحد المصابين بفيروس كورونا، وكل ما يشاع حول ذلك عار من الصحة. واضاف في بيان “ندعو الله أن يحمي لبنان وشعبه من كل مكروه وأن يشفي كل مصاب”.

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