لبنان | محافظ البقاع تابع موضوع الاصابات الجديدة بكورونا في مجدل عنجر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وتم تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف نازحين سوريين يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الاصابات في صفوف النازحين الى 16 إصابة بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري.

وأعطى أبو جوده توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وايلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ الحجر المنزلي. علما إنه أجريت فحوص ال PCR لجميع سكان المبنى.