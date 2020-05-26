لبنان | محافظ البقاع تابع موضوع الاصابات الجديدة بكورونا في مجدل عنجر

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وتم تسجيل 13 إصابة جديدة في صفوف نازحين سوريين يقطنون داخل مبنى سكني واحد ليرتفع عدد الاصابات في صفوف النازحين الى 16 إصابة بينهم سيدة لبنانية متأهلة من سوري.
وأعطى أبو جوده توجيهاته لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومتابعة هذه المسألة وايلائها الاهتمام اللازم، لجهة تنفيذ الحجر المنزلي. علما إنه أجريت فحوص ال PCR لجميع سكان المبنى.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.