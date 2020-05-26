كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 02:28 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولا يزال عدد الحالات المسجلة منذ 17آذار الماضي، ثابتا على الرقم 67. الحالات الايجابية :42، حالات الشفاء:25، حالات الحجر المنزلي من الوافدين والمقيمين: 417″. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.