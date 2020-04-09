لبنان | الحكومة تعلن تمديد التعبئة العامة حتى 26 نيسان

أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انّ “مجلس الوزراء قرر تمديد التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 12 نيسان 2020 حتى 26 نيسان 2020 كما قرر تفعيل التدابير والاجراءات”.

وقالت خلال تلاوة مقررات الجلسة: “رئيس الحكومة حسان دياب قال ان الحكومة قامت بواجباتها وكل الوزراء كانوا على مستوى المسؤولية الوطنية والحكومة نجحت حتى اليوم في محاصرة الوباء”.

وأضافت: “دياب قال اننا على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية والجيش اللبناني سيدقق باللوائح ميدانيا وسيصححها ويضيف عليها أو يحذف منها”، وتابعت: “دياب قال انه يجب ألا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس”.

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وأشارت عبد الصمد الى انّ “مجلس الوزراء قرر تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، كما استمع الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد”.

ولفتت الى انّ “الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية وهي تتخذ عددا من الاجراءات من أجل مراقبة الاسعار وضبط الاسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية”.

وقالت عبد الصمد: “نقوم بوضع خطة مالية لعرضها على الدائنين من اجل التفاوض معهم ولهذه الخطة انعكاسات على الداخل”.