لبنان | النائب بلال عبدالله رداً على أسود: فيروس برتبة نائب.. عوارضه الإسهال الكلامي!

ردّ عضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب بلال عبد الله، على عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب زياد أسود، من دون أن يسمّيه، واصفاً إياه بأنّه “فيروس برتبة نائب”، وذلك على خلفية هجوم أسود على رئيس “الحزب التقدّمي الإشتراكي” وليد جنبلاط بسبب موقفه من مشروع سدّ بسري.

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”:

“فيروس برتبة نائب، من عوارضه، جنون العظمة، والاسهال الكلامي، وفقدان حاسة الذوق، وانعدام الرؤية، وارتفاع البخار في الدماغ، قد ينتج عنه، خسارة عمولة المليار دولار لمقاول العهد الأول، وممول الحملة الرئاسية…. الحجر المنزلي هو الحل الوحيد، لعدم نقل العدوى لبيئة نحترم الكثير من رموزها”.

وكان أسود غرّد عر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

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“حسابات سد بسري… بس قبضوا اعترضوا.. فيك تكون مع البيئة وكلنا معها بس ما فيك تستغبي شعب على الأقل شعبنا وتقبض وتستفيد وبعدين همك البيئة ابتعد عن كفرفالوس يا بيك في عقارات بس ما في صخور وكسارات ومش هيك بلا هيك”.

وكان جنبلاط قال عبر “تويتر”:

“في خضم السباق مع المرض الذي لا يمكن الا ان يتفشى لا هم لهذه الحكومة الا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها وذلك في التعيينات وسد بسري…”.

ألغى عشرات من اللبنانيين المغتربين الراغبين بالعودة في إطار خطة كورونا حجوزاتهم لسببين: التأكد من أن الرحلة على حسابهم، وأن على الراكب الواحد شراء ثلاث تذاكر دفعة واحدة. وفق ما ذكرت صحيفة اللواء