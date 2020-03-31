لبنان | بعد الكتل الهوائية الدافئة اليوم… هكذا سيكون الطقس بعدها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مارس 2020 01:14 مساءً - مشاركة

يؤدي منخفض جوي يتمركز شمال مصر الى اندفاع كتل هوائية دافئة نسبيا ومغبرة اليوم للتتحول الى رطبة وباردة نسبيا غدا مع توجه المنخفض شمالا وتركزه شمال قبرص ويؤدي الى طقس ممطر .

الثلاثاء : تنكفئ الكتل الرطبة فيما ترتفع الحرارة بشكل كبير خصوصا جنوبا وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٦ درجة أما الأجواء فتكون غائمة ومغبرة مع رياح شرقية واحتمال خفيف لزخات مطر موحلة.

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٦ درجة

فيما بقاعا تسجل بين ١١ إلى ٢٠ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٨ و ٢٢ درجة

٢- الرياح جنوبية شرقية ٤٥ كم/س

٣- الرطوبة ٦٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠٠٩ hpa

٥- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة

الاربعاء: من جديد كتل هوائية رطبة وباردة نسبيا تؤثر على لبنان بطقس غير مستقر وممطر مع تدني كبير بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٣ و ١٩ درجة وتتساقط الثلوح على ٢٠٠٠م

الخميس والجمعة: استقرار جوي مع استقرار درجات الحرارة.