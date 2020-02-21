لبنان | استنفار في مستشفى رفيق الحريري لمواجهة “كورونا”

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كشفت مصادر “ليبانون ديبايت” عن حالة استنفار وطوارئ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وتوجّه لاستدعاء أفراد عائلة المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” للكشف عليهم ووضعهم في الحجر الصحي.
وأكدت المصادر أن “المواطنة المصابة بكورونا تدعى “ت.صقر” وهي الآن معزولة في المستشفى”.
وأشارت المصادر الى أنه “تمَّ افراغ الطابق الثالث في مبنى مستشفى رفيق الحريري وتحويله الى طابق للحجر الصحي خاص بـ “كورونا” استعداداً وتحسباً لارتفاع عدد الاصابات”.
ولفتت الى أن، مستودع “ادارة الكوارث” الخاص باللوازم الطبية في مستشفى رفيق الحريري تمَّ إفراغه وتجهيزه تحسباً للطوارئ، اضافة الى إفراغ مبنيي “الأوتيل” و “مساكن التمريض” للغرض ذاته.
من جهة أخرى، علم موقعنا ان مستشفى رفيق الحريري الحكومي أطلق مناشدات لحث مصانع الادوية اللبنانية دعمها بالمستلزمات الطبية والعقاقير استعدادًا لمواجهة “كورونا”.
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