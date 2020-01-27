لبنان | إقرار موازنة 2020 بأغلبية 49 صوتاً.. وإلغاء إعفاء الطوائف من ضريبة الهبات

أقر مجلس النواب موازنة العام 2020 بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب. والنواب المؤيدون هم من التيار الوطني الحر، الوفاء للمقاومة، التنمية والتحرير، الحزب السوري القومي الاجتماعي، اضافة الى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي.

وامتنع نواب اللقاء الديموقراطي. اما نواب “المستقبل” فانقسموا بين الامتناع والمعارضة. كما عارض النائب فريد الخازن.

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وأعلن “اللقاء الديمقراطي”، في بيان، ان “نواب اللقاء طالبوا أثناء جلسة نقاش الموازنة في المجلس النيابي، بإلغاء المادة السابعة والعشرين، والتي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات، وذلك انسجاما مع توجه الحزب التقدمي الاشتراكي للدولة المدنية وحصر الهبات بالدولة اللبنانية. ووافق المجلس النيابي على الاقتراح”.

واشار البيان الى ان “اللقاء الديمقراطي تحفظ على موازنة المدارس الخاصة المجانية، المرتبطة بالطوائف، وطالب بتحويل الاعتمادات للمدرسة الرسمية، لكن الاقتراح لم يمر”.