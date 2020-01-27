لبنان | بالفيديو: حسان دياب يعزل نفسه داخل السراي ويرفع الجدران في رياض الصلح خوفاً من الثوار

مع تعاظم حدة الإنتفاضة والمطالبات الشعبية بإسقاط الحكومة الجديدة أو حكومة المحاصصة واللون الواحد، يشهد وسط بيروت بشكل يومي تقريباً ارتفاع جدار جديد يقسّم ساحة رياض الصلح، وذلك خوفاً من الثوار الذين يصعّدون يوماً بعد يوم في ظل غياب السلطة وتجاهلها لمطالبهم.

جرت اليوم الاحد عمليات تدعيم لبلوكات الاسمنت في ساحة رياض الصلح عند أحد مداخل السراي الحكومي، بعدما تعرضت احدى البوابات للتكسير أمس السبت على اثر المواجهات بين الثوار والقوى الامنية.

وتسائل كثر عن قانونية رفع السلطة الحاكمة لهذه الجدران في ساحة رياض الصلح والتي تعتبر ساحة عامة لا يحق قانوناً للدولة منع المواطنين من التواجد على أرضها.

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وتأتي هذه العملية بعد قيام السلطة الحاكمة برفع الجدران في محيط ساحة النجمة بهدف منع الثوار من الوصول إلى الساحة ومحيط مجلس النواب.

ويستعد مجلس النواب لدرس مشروع موازنة العام 2020 الذي اعدته الحكومة السابقة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط إجراءات ستتخذها قيادة الجيش اللبناني من أجل تأمين حضور الحكومة الجديدة والنواب إلى المجلس.