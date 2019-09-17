لبنان | أموال “الميادين” غير مرحب بها في المصارف

يقارب عدد مودعي جّمال ترست بنك 90 ألف مودع، سدّد مصرف لبنان أموال كل المودعين البالغة قيمة ودائعهم 5 آلاف دولار أميركي (إن كانت بالعملات أجنبية أو الليرة اللبنانية) لا سيما منها الودائع البالغة ألفي دولار أو 3 ملايين ليرة.

أما باقي المودعين، أي أولئك الذين تفوق قيمة ودائعهم المبالغ المذكورة، فقِلة منهم توجهوا إلى مصارف أخرى ونجحوا في فتح حسابات فيها. أما الغالبية الساحقة وهم ممن ينتمون إلى الطائفة الشيعية فيواجهون صعوبات في فتح حسابات في مصارف أخرى، ومن بينهم شبكة الميادين الإعلامية ورئيس مجلس إدارتها غسان بن جدو، الذي يواجه أزمة كبيرة في تحويل الأموال المخصّصة لرواتب العاملين في الشبكة، وهو ما يرجّح دخول المؤسسة في أزمة سداد رواتب ومستحقات، بعد إدراج وزارة الخزانة الأميركية جمّال ترست بنك على لائحة عقوباتها، فهو المصرف الذي تكمن فيه حسابات شبكة الميادين وتوطن فيه رواتب موظفيها.

ووفق مصدر مصرفي لـ”المدن”، فإن المصارف اللبنانية تتيح لحاملي الشيكات العائدة إلى جمّال ترست بنك والمعنونة بالليرة اللبنانية صرفها، في حين تتمنّع عن صرف الشيكات المعنونة بالدولار، كما ترفض فتح حسابات لمودعين سابقين في جمّال ترست بنك.

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ويستغرب المصرفي تهرّب المصارف من ودائع جمّال ترست بنك إذ أن لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة موجودتان في المصرف وتدققان بالشيكات المصدّرة من البنك والمسحوبة على مصرف لبنان، ويذكّر المصدر بأن حاكم مصرف لبنان أكد أكثر من مرة، نتيجة تواصله مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، على أن ودائع الزبائن الشرعية غير معنية بقرار إدراج المصرف في لائحة OFAC، ويمكن أن تنتقل الودائع إلى مصارف أخرى. وحدها موجودات بنك جمّال الصافية منها أو (Net Assets) لا يمكن شراؤها أو تملكها. إذ يشكل ذلك مخالفة لقرار الإدراج على لائحة العقوبات.

المصدر المدن