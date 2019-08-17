لبنان | نحّاس: زيارة الحريري الى واشنطن ضرورية

أكد النائب نقولا نحّاس إنّ “زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن مهمّة وضرورية، ولكن لا يمكن الحكم مسبقاً على نتائجها قبل الاطلاع على تفاصيلها مع عودة الحريري الى لبنان”.

وشدّد عبر “الجمهورية”، على “ضرورة قيام الحريري بهذه الزيارة، ليصبح على بينّة من مواقف الدول الكبرى تجاه لبنان، وتحديداً بالنسبة للدعم الاقتصادي ومسيرة الحكومة الاصلاحية ونظرة الغرب تجاه حزب الله”.

أمّا عن الوضع السياسي والاقتصادي، أشار نحّاس، الى أننا “ما زلنا في المربع الأول، لأنّ الاصلاحات الفعلية لم تبدأ بعد، خصوصاً أنّ الأفرقاء السياسيين يختلفون على التفاصيل الصغيرة فكيف الحال بالقضايا الكبيرة”.

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المصدر صحيفة الجمهورية