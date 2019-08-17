لبنان | “المستقبل”: الحريري بدّد التقديرات السلبية

أكدت مصادر قريبة من “المستقبل” ان “إيضاحات رئيس الحكومة سعد الحريري بدّدت التقديرات السلبية التي سبقت لقاءه مع بومبيو، لجهة إشاعة جو قاتم عن ضغوط إضافية مرتقبة، وعن أن الولايات المتحدة غير مرتاحة لتعاطي لبنان مع ملفات إشكالية”.

وأشارت لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “هذا الجو انعكس طمأنة في تصريحات الحريري في لقائه مع الإعلاميين، تمثل في التشجيع الذي عبر عنه لزيادة فرص الاستثمار، إلى جانب تعزيز الاستقرار، والعمل على الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف لإطلاق النار، بحسب القرار 1701”.

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المصدر الشرق الاوسط