لبنان | حزب الله و”التيار” مستاءان من كلام الحريري

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علمت “اللواء” من أوساط مقربة من بعبدا والتيار الوطني الحر أن هناك استياء من كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبر من واشنطن، انه “في السياسة يلي بدق بوليد جنبلاط بدق فيي وبالرئيس بري وحلفاء آخرين له من بينهم القوات اللبنانية”. المصدر اللواء

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