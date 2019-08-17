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لبنان | واشنطن تعترض على أداء حزب الله وتدعم الجيش

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - مشاركة

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أكّد مصدر لبناني عبر “اللواء” ان “المسؤولين الأميركيين أبدوا اهتماماً استثنائياً بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، معربين عن تفهمهم للوضع في لبنان، لجهة وضعية حزب الله، الممثل في الحكومة، والذي تعترض الولايات المتحدة على ادائه، وارتباطه بالمحور الإيراني، وتدخلاته العسكرية في سوريا واليمن، ودول أخرى (وفقاً للأميركيين)”.

ولاحظ المصدر ان “الدعم الأميركي مستمر على صعيد تقديم المساعدات للجيش اللبناني، فضلاً عن برامج التدريب مع اشادة أميركية واضحة بأداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

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المصدر اللواء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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