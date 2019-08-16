لبنان | الزغبي: العهد أمام واقع تسليم لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية

رأى المحل السياسي، الياس الزغبي أن “ما بعد تسوية قبرشمون ولقاء الحريري بومبيو لن يكون كما قبلهما، بفعل العودة المجلجلة لواشنطن إلى الملف اللبناني”.

وقال في تصريح: “الواضح أن الدفاع الخشبي عن حزب الله، بحجة كونه فريقا سياسيا لبنانيا منتخبا، لم يعد قابلا للتسييل لدى الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي عموما، وباتت الحكومة والحكم أمام تجربة تصعيد العقوبات والتضييق المالي والسياسي بدون قدرة على مواجهتها أو تغيير مسارها”.

أضاف: “بات حزب الله أمام واقع التسليم بهذه الضغوط على غرار اضطراره لقبول تسوية قبرشمون على حساب حلفائه، وبات العهد أمام واقع التسليم بانتساب لبنان إلى الشرعيتين العربية والدولية واستحالة جره إلى المحور الإيراني المناقض لتاريخه ومصالحه، ولذلك ستشهد المرحلة الطالعة انكفاء مزدوجا من الحزب والعهد ينعكس على سياق عمل الحكومة بشكل أفضل”.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام