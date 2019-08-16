لبنان | بومبيو للحريري: حزب الله يهدد لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، التزام الولايات المتحدة في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري “لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله”.

وتابع “مستعدون للوساطة في قضية الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل”.

بدوره قال الحريري “نشكر الدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب”.

وأكد الحريري “التزامنا بمتابعة مسار المفاوضات” التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة “في ما يتعلق بحدودنا البرية والبحرية”.

وأضاف للصحافيين “نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة”، مشيرا إلى إمكان “التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل”.

محادثات مثمرة

ورحّب بومبيو بالتزام رئيس الحكومة اللبناني بـ”إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة”.

Advertisements

وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل “متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق”، وهو الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب إسرائيل عام 2000.

وقال بومبيو إنه على الطاولة سيكون هناك أيضا “إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية”.

موضوع حساس

ويعتبر موضوع الحدود البحرية المشتركة حساسا للغاية بين البلدين، خاصة بسبب الخلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما.

وفي الأشهر الأخيرة، اقترحت واشنطن على الطرفين القيام بوساطة.

وفي أواخر أيار/مايو أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على المشاركة في محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.

المصدر: – العربية.نت