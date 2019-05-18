لبنان | عثمان: ما يسري على ضبّاط وعسكريي الجيش يسري على القوى الامنية

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 مايو 2019 01:13 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قال مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لـ«الجمهورية»: ما نُشر عن انني وزّعت قوى الامن الداخلي ثلثين بثلث على التدبير رقم 3 هو غير دقيق، في الواقع كل ما يسري على ضبّاط وعسكريي الجيش يسري كذلك على ضبّاط وعسكريي القوى الامنية من تعويضات وفق قانون الدفاع، ونحن بانتظار عودة قائد الجيش من سفره لينعقد مجلس الدفاع الاعلى للاتفاق نهائياً على هذا الامر. المصدر صحيفة الجمهورية

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