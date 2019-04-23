لبنان | باريس تُحذّر: لبنان يُقلِقنا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 أبريل 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك حذرت باريس، عبر سفيرها في لبنان برونو فوشيه، الذي قال خلال القداس الذي ترأسه الراعي على نيّة فرنسا امس الاثنين، أنّ :الوضع في لبنان يثير قلقنا: آملاً ان تنفّذ الحكومة الإصلاحات الضرورية التي وعدت بها. المصدر صحيفة الجمهورية

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