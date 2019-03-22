لبنان | بخاري يتوقع صيفاً لبنانياً واعداً

أقيمت أمسية إنسانية لمناسبة “اليوم العالمي لمتلازمة داون” تحت شعار “لا تترك أحدا خلفك” لذوي الاحتياجات الخاصة في الزلقا، بدعوة من السفير السعودي وليد بخاري وحضور النائبين هاكوب ترزيان وجان تلوزيان وحشد من سفراء الدول العربية والأجنبية والشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية.

بداية شرح السفير بخاري للإعلاميين والحضور حيثيات اللقاء وقال: “لمناسبة اليوم العالمي لذوي الإرادات الصلبة قامت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بهذه المبادرة لنكون بجانب ذوي الإرادات الصلبة في المجتمعات. واليوم نحن في بيروت نشاهد التجربة التي قام بها صاحب هذا المقهى الذي قدم هذه المبادرة، ونحن في وقفة تضامنية من البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية التي تشارك في هذه الأمسية”.

وأضاف: “تزامنت هذه الأمسية مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وهي تحت شعار “لا تترك أحدا خلفك”. رسالتنا هي تمكين ذوي الإرادة الصلبة من الاندماج في المجتمع وأيضا إعطاؤهم الفرصة التي تثبت أن لهم قدرات يستطيعون من خلالها العمل، يستطيعون من خلالها الاندماج ثقافيا وعلميا وفكريا”.

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وحول ما بعد رفع المملكة العربية السعودية التحذير عن السياحة السعودية الى لبنان، علق السفير بخاري: “شاهدنا إقبالا كبيرا من السعوديين لزيارة إخوانهم في لبنان. نتوقع صيفا محفوفا بكل المحبة والأخوة. كل المؤشرات إيجابية تدل على استعدادات من قبل الحكومة ورئيس الحكومة سعد الحريري شكل لجنة خاصة لمتابعة كل الاحتياجات لجذب السياحة الخليجية والعربية. نتمنى إن شاء الله أن يكون صيفا جيدا ويعكس أيضا محبة وضيافة وكرم الشعب اللبناني”.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام