لبنان | يونيفيل تُعدّل الـ1701 وتؤكد خرق الانفاق للخط الازرق

أعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أنها وثقت وجود 6 أنفاق في منطقة كفركلا في جنوب لبنان، تقطع الخط الأزرق باتجاه إسرائيل، مؤكدة أن «هذا خرق».

وقال القائد العام لـ«اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول خلال لقاء مفتوح مع الإعلاميين في الناقورة بأن «اليونيفيل توثق الخروقات على جانبي الخط الأزرق وترفعها في تقارير دورية إلى الأمم المتحدة»، معتبرا أن «استمرار إسرائيل في احتلالها للشطر الشمالي من الغجر يشكل خرقا دائما للقرار 1701».

وأشار إلى أن «بعض الخروقات التي تحصل أحيانا في القطاع الشرقي ولا سيما في مواسم الصيد، تتم معالجتها سريعا». وشدد على «أهمية العمل في آلية الارتباط المعتمدة والاجتماعات الثلاثية التي تحد بشكل كبير من حصول خروقات وأحداث على الأرض».

وكشف ديل كول أن «الأمم المتحدة أضافت بعض التعديلات على القرار 1701 من دون أن تمس بجوهره. ففي خلال العام 2017 عززت قوات اليونيفيل دورياتها على الأرض، وفي العام 2018 وضعت خطة لتعزيز قدرات البحرية التابعة للجيش اللبناني، لأن اليونيفيل بدأت خفض البحرية التابعة لها». وأشار إلى دور «اليونيفيل» في حماية المدنيين والاطلاع على حاجاتهم من خلال مكتب الشؤون المدنية الذي يتواصل بشكل دائم مع البلديات.

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وعن بناء إسرائيل الجدار الإسمنتي وما إذا كان يشكل حدودا، فضلا عن وضع بوابات حديدية في الجدار مقابل كفركلا، قال ديل كول بأن «عملية بناء الجدار تعود لسنوات سابقة، وأن إسرائيل قامت ببنائه على بعد نحو 100 متر إلى الجنوب من الخط الأزرق، وذلك بعد تدخل اليونيفيل كي لا يبنى في المناطق المتحفظ عليها».

المصدر الشرق الاوسط