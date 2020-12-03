وزير الدفاع يدعو كبار قادة الجيش إلى بذل كافة الجهود التي تسهم في تعزيز قدرات الجيش

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح كبار قادة الجيش إلى العمل والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينهم لتحقيق الأهداف والغايات والتطلعات المنشودة وبذل كافة الجهود التي تسهم في تعزيز قدرات وحدات الجيش الكويتي والارتقاء بمستوى أدائها.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ أحمد المنصور في مقر الوزارة اليوم الخميس اجتماعا ضم عددا من كبار قادة الجيش بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة.

وهنأ الشيخ احمد المنصور خلال الاجتماع القادة العسكريين على نيلهم ثقة القيادة العسكرية داعيا إياهم إلى دعم وتعزيز دور التدريب والتأهيل لمنتسبي الوحدات والوصول بهم للمراتب المطلوبة من الجاهزية والاستعداد اضافة إلى تحقيق أعلى درجات الانضباط العسكري داخل الوحدات وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه مسيرة العمل فيها.

حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر.