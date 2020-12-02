معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصدر قرارا وزاريا بتشكيل 5 لجان انتخابية للذكور و 5 لجان انتخابية للإناث

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه حرصا على مشاركة جميع المواطنين المقيدين بجداول الانتخابات النهائية في انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في 5 ديسمبر الجاري، أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا وزاريا رقم (1058/2020) بشأن تشكيل (5) لجان انتخابية اصلية خاصة للذكور و(5) لجان انتخابية اصلية خاصة للإناث، وذلك وفق الاشتراطات الصحية وجاء في القرار: -
مادة (1): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القرار الوزاري 824 لسنة 2020، بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات أعضاء مجلس الامة وهي: (وتشكل 5 لجان اصلية خاصة للذكور و5 لجان أصلية خاصة للإناث، تتبع اللجان الرئيسية لكل دائرة انتخابية وفقا للاتي : -
|
م
|
الدائرة
|
اسم المدرسة
|
المنطقة
|
1
|
الأولى
|
عبد الله عبد اللطيف العمر "للبنين"
|
مشرف
|
2
|
الثانية
|
ابن رشد الابتدائية "للبنين"
|
الفيحاء
|
3
|
الثالثة
|
العديلية "للبنات"
|
العديلية
|
4
|
الرابعة
|
الاندلس الابتدائية "للبنات"
|
الاندلس
|
5
|
الخامسة
|
ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب "للبنات"
|
ضاحية جابر العلي
ويأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة الأمنية والسلطات الصحية على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا لانتشار الامراض والاوبئة خلال العملية الانتخابية.
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