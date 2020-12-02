معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يصدر قرارا وزاريا بتشكيل 5 لجان انتخابية للذكور و 5 لجان انتخابية للإناث

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه حرصا على مشاركة جميع المواطنين المقيدين بجداول الانتخابات النهائية في انتخابات مجلس الأمة 2020 المقررة في 5 ديسمبر الجاري، أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قرارا وزاريا رقم (1058/2020) بشأن تشكيل (5) لجان انتخابية اصلية خاصة للذكور و(5) لجان انتخابية اصلية خاصة للإناث، وذلك وفق الاشتراطات الصحية وجاء في القرار: -

مادة (1): تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من القرار الوزاري 824 لسنة 2020، بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخابات أعضاء مجلس الامة وهي: (وتشكل 5 لجان اصلية خاصة للذكور و5 لجان أصلية خاصة للإناث، تتبع اللجان الرئيسية لكل دائرة انتخابية وفقا للاتي : -

م الدائرة اسم المدرسة المنطقة 1 الأولى عبد الله عبد اللطيف العمر "للبنين" مشرف 2 الثانية ابن رشد الابتدائية "للبنين" الفيحاء 3 الثالثة العديلية "للبنات" العديلية 4 الرابعة الاندلس الابتدائية "للبنات" الاندلس 5 الخامسة ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب "للبنات" ضاحية جابر العلي

ويأتي ذلك ضمن حرص المؤسسة الأمنية والسلطات الصحية على صحة وسلامة المواطنين وتجنبا لانتشار الامراض والاوبئة خلال العملية الانتخابية.