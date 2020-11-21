النجاة الخيرية تنفذ مصرف العشيات لعدد ١٠٥٤ أسرة متعففة داخل الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد مدير إدارة المساعدات بجمعية النجاة الخيرية / محمد الخالدي دعم الأمانة العامة للأوقاف لتنفيذ مصرف العشيات خلال العام ٢٠٢٠ والذي يستفيد منه عدد ١٠٥٤ أسرة متعففة داخل الكويت.

وقال الخالدي : أن شريحة المستفيدون من مصرف العشيات هم الأيتام والأرامل وضعاف الدخل والمطلقات وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلون عن العمل والغارمين وغيرهم من الحالات المستحقة للدعم ، والتي زادت أعداها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

مبينا أن النجاة الخيرية قامت بدراسة الحالات المستحقة وذلك وفقاً للمستندات الرسمية الموثقة والتي تؤكد حاجة الأسرة للدعم، كما تم التنسيق واختيار الأسواق المركزية المناسبة، والتي لديه أفرع منتشرة في كافة مناطق الكويت، وذلك تسهيلا لوصول المستفيدين.

وأوضح الخالدي أنه يتم تنفيذ هذا المشروع عبر توزيع بطاقات ذكية نودع من خلالها المبالغ المستحقة لكل أسرة في بداية أول كل شهر و تتفاوت القيمة المالية تبعاً لعدد أفراد الأسرة وحالتها المادية، وبدورها تذهب الأسر للأسواق المتفق معها ، وتختار ما يناسبها من المواد الغذائية. في صورة راقية تعكس "إنسانية الكويت" وتراعي كرامة وخصوصية العوائل المستفيدة.

وختامًا تقدم الخالدي بشكر الأمانة العامة للأوقاف مثمنا حرصها الشديد على مساندة الأسر المتعففة التي تعيش داخل الكويت مشيدا" بالتعاون الرائد والشراكة المميزة بين النجاة الخيرية وأمانة الأوقاف والتي ساهمت في تقديم العون والمساعدة لآلاف الأسر داخل وخارج الكويت وساعدت كذلك في تحويل حياتهم للأفضل، وسائلاً الحق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع أنه ولي ذلك ومولاه.