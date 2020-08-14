أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن شفاء 648 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 66099 حالة.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": شفاء 648 إصابة من "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 66099 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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