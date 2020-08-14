"الصحة": شفاء 648 إصابة من "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 66099

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن شفاء 648 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 66099 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبيةاللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.