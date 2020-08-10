"الصحة": 64028 حالة شفاء بتعافي 509 من "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (کوفيد 19) في دولة الكويت 64028 حالة بعد تعافي 509 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد لها تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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