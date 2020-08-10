انت الان تتابع "الصحة": شفاء 713 إصابة من "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي المتعافين 63519 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمبنى وزارة الصحة الكويتية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن شفاء 713 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 63519 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.