انت الان تتابع النائب العدساني: تقارير لوحدة التحريات عن شبهات غسل أموال لنواب جددوا الثقة بالشيتان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب رياض العدساني

كشف النائب رياض العدساني عن وجود تقارير من وحدة التحريات المالية الكويتية تخص شبهات مالية وشبهة غسل أموال وتضخم حسابات لبعض النواب في مجلس الأمة الحالي وهم جزء ممن أعلنوا تجديد الثقة بوزير المالية.

وأضاف العدساني أنه كان الأصل أخذ الموضوع بالاعتبار والاهتمام والجدية وعدم المماطلة في القيام بإجراءات الإحالة إلى الجهات القانونية المختصة ثم متابعة القضايا عند الإحالة إلى النيابة لا سيما مع خطورة مثل هذه القضايا وإمكانية تأثيرها على سمعة البلاد ومكانتها الدولية.

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وأكد أن هذا التراخي يتحمله وزير المالية كونه المسؤول سياسيا عن وحدة التحريات المالية الكويتية، مشيرا إلى أنه كان يجب القيام بالإجراءات المطلوبة وأنه لا يجوز تعطيل هذا الموضوع المهم جدا لأي سبب كان، خاصة حتى لا يتحقق نوع من أنواع تعارض المصالح بسبب الإستجواب والتصويت على طرح الثقة

وشدد العدساني على حجم المسؤولية وجسامة هذه القضية وأنه من الواجب القيام بإجراء عاجل بشأنه لذلك أعلن أن بجلسة طرح الثقة في وزير المالية متعهدا بعرض تلك الشبهات المالية، ومن ثم سوف يسلم رئيس مجلس الوزراء ملفا كاملا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الموضوع وموضحا أن الملف يحتوي على تقارير وبيانات مالية وكافة التفاصيل التي تتعلق بنواب حاليين متورطين في شبهات مالية وتضخم الحسابات البنكية.